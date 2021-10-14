Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan Covid-19 kurbanı!
Eski bir milli atlet olan 55 yaşındaki Zekeriya Akdoğan, Covid-19 karşısında verdiği 17 günlük yaşam savaşını yitirdi.
Eski milli atletlerden Zekeriya Akdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle hayata veda ettiği açıklandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Zekeriya Akdoğan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 17 gün yaşam mücadelesi verdi. Vefat eden eski milli sporcunun cenazesi yarın Konya'da Kurtuluş Mezarlığı'nda defnedilecek.
1966 yılında Konya'da doğan Akdoğan, yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda önemli başarılar elde etti. Sayısız şampiyonluğu bulunan Akdoğan antrenörlük de yapıyordu.
Açıklamada "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve atletizm camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
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