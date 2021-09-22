Lille, Burak Yılmaz'ın iki asisti ile rakibini 2-1 mağlup etti

22 Eylül 2021 Çarşamba, 22:08

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Reims karşılaşmasını 2-1'le kazandı. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, ilk 11 başlarken, Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladı.

Lille, 31. dakikada Jonathan David'in golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz, ceza sahası sağ içinden arka direğe ortaladı. David, yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

43. dakikada Burak Yılmaz'ın kornerden ortasını Benjamin Andre kafayla gole çevirdi ve Lille'i 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Reims, 73. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Alexis Flips penaltıyı gole çevirdi ve maçın da skorunu belirledi: Lille: 2 - Reims: 1.

Lille 2 maçlık yenilgi serisini bitirirken puanını 8'e çıkardı. Reims ise 7 puanda kaldı.