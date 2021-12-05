Lille, sahasında Troyes'i 2-1 yendi
Geçen yılın şampiyonu ve 3 Türk oyuncunun forma giydiği Lille, sahasında Troyes'i 2-1 yenmeyi başardı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etti.
Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David ve Jimmy Giraudon attı. Konuk takımın tek golü ise Tristan Dingome'den geldi.
Lille forması giyen bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 69. dakikada oyuna girdi.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Lille puanını 24'e çıkarırken, Troyes 16 puanda kaldı.
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