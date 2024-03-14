Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Strum Graz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:34
Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, sahasında Christian Ilzer'in ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

LILLE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LILLE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. 

Lille deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. 


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