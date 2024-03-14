Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Strum Graz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, sahasında Christian Ilzer'in ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
LILLE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LILLE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Lille deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.
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