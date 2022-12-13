Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman efsane Lothar Matthäus'un rekorunu egale etti

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaştığı Hırvatistan maçında Alman efsane Lothar Matthäus'un rekoruna ortak oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 23:04
Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman efsane Lothar Matthäus'un rekorunu egale etti
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Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin'de Lionel Messi bir rekora imza attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Alman efsane Lothar Matthäus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Matthaus, Almanya ile Dünya Kupaları'nda 25 maçta sahaya çıkmıştı.


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