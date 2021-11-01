Lionel Messi: Barcelona'ya dönmek istiyorum

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:26

Yıllarca formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, futbolu bırakmasının ardından Barcelona'da görev yapmak istediğini söyledi.

Sport'a verdiği bir röportajda bir gün Barca'ya geri dönüp dönemeyeceği sorulduğunda Messi, "Bir gün Barcelona'ya dönmek mi? Evet. Her zaman kulübe yardım etmeyi çok istediğimi söyledim. Barcelona'da, teknik bir görevde olmayı çok isterim. Orada mı olacağım yoksa başka bir yerde mi bulunacağım şimdilik bilemiyorum." dedi.

Barcelona Başkanı Laporta'nın kendisi hakkındaki sözlerinin doğru olmadığını Barcelona'da kalmak için çok çaba harcadığını da belirten Messi, "İmkan olursa yine elimden geldiğince katkıda bulunmak isterim çünkü Barcelona sevdiğim bir kulüp ve onların, dünyanın en iyi kulüplerinden birisi olmaya devam etmelerini isterim." ifadelerini kullandı.