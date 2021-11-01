Gazeteci Mehmet Demirkol: Erman Kunter'i denemekte fayda var

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:06

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Oyna Devam" programında konuşan Mehmet Demirkol, Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerine dair açıklamada bulundu.

Demirkol, "Eskinin kafasını denemekte fayda var. Erman Kunter'i denemekte fayda var. Onun da global bir bakış açısı var. Fransa'da senelerce şampiyon oldu, başarılar kazandı." dedi.

ERMAN KUNTER KİMDİR?

Erman Kunter, 1988 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Hilalspor maçında 153 sayı atarak Türk basketbol tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu rekorunu kırmış, ilk yarıda attığı 81 sayıyla ise bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak tarihe geçmiştir.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

Erman Kunter, 4 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. Kunter, seçimde mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve eski başkanlardan Harun Erdenay ile yarışacak.