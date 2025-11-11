Lionel Messi'den eski takımına mesaj: 'Barcelona'ya geri dönme fikri...'

Barcelona'ya geri dönme iddiaları gündemde olan ve geçen gün sürpriz biçimde Camp Nou'yu ziyaret eden Lionel Messi, Katalan gazetesi Sport'a açıklamalarda bulundu.

Arjantinli oyuncu Messi, bir gün tekrar geri dönmek istediğini dile getirdi.

Sport'un Messi ile röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

-"Barcelona'dan gelen sevgiyi nasıl yaşıyorsunuz?"

"Muhteşem. Barcelona'dan, insanlardan, yaşadığımız o dönemden gelen her şey beni her zaman biraz nostaljiye sürükler. Ve çok duygusal yapar."

"Gerçekten o anları çok özlüyorum. Belki de o anları yaşadığım zamankinden daha çok şimdi keyif alıyorum, çünkü o zamanlar günlük dinamikler, maç üstüne maç oynamak ve bir sonraki maçı düşünmek, yaptığımız şeyin keyfini çıkaramamaktı. Bugün, birkaç yıl geçtikten sonra, daha sakin ve rahat bir şekilde, uzaktan bakınca, çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz."

-"O zaman olanları yeniden yaşıyor musunuz?"

"Tabii ki izlemekten hoşlanıyorum, çünkü çok anlamlı, önemli şeylerdi. Hatırlanması güzel anlar."

"BARCELONA'DAN İSTEDİĞİM ŞEKİLDE AYRILAMADIM"

-"İnsanlar unutmuyor, bu çok açık."

"Sanırım bunu bir keresinde konuşmuştum. Ayrıldıktan sonra, her şeyin nasıl geliştiği, son yıllarımı pandemiden dolayı seyircisiz oynayarak bitirdiğim için garip bir his kalmıştı içimde. Hayatım boyunca Barcelona'da olduktan sonra, hayal ettiğim, düşlediğim gibi ayrılmadım. Dediğim gibi, tüm kariyerimi Avrupa'da, Barcelona'da oynayıp sonra buraya gelmeyi hayal ediyordum, çünkü benim düşüncem, istediğim buydu. Ve tabii, veda da biraz tuhaftı, durumdan, her şeyden dolayı. Ama yine de, insanların sevgisi her zaman kalacak, dediğim gibi, yaşadığımız her şeyden dolayı."

-"Uzun bir süre..."

"Sanırım 16 yıl birinci takımda oynadım ve 12, 13 yaşında Barcelona'ya geldiğimden beri 20 ya da 21 yıl oldu. Yani çok uzun bir süre, hayatımda çok şey oldu ve tabii ki sevgi her zaman kalacak."

"Sonunda yıllar geçiyor ve yeni oyuncular, yeni hayaller geliyor gibi görünüyor, ama birçok insanda yarattığın o sevgi, o tutku devam ediyor. Çünkü birçok insanda iz bıraktın, bazıları senin resmini, adını dövme yaptırdı."

"Evet, futbolda her zaman olan şey bu. Yeni oyuncular, yeni insanlar ortaya çıkıyor, ama tarih asla unutulmuyor ve bu sadece benim için değil, kulüpte geçmiş olan tüm insanlar için geçerli. Kulübün daha da büyümesine katkıda bulunan ve yardımcı olan çok önemli insanlar var."

"BARCELONA İLE İLGİLİ HER ŞEYİ HATIRLIYORUM"

-"Her zaman sevgiyle hatırlanacaksın ve bu asla silinmeyecek. En üzücü anı, zaten söylüyorsun, ama en mutlu anın hangisi?"

"Bir tanesini seçmek zor. Tanrıya şükür, birçok anı yaşamak şansına sahip oldum. Bilmiyorum, genellikle mutluluktan bahsederken şampiyonluklara, başarılara, elde ettiğimiz önemli şeylere odaklanırız. Ama Guardiola ile ilk altılı şampiyonluk olağanüstüydü, Luis Enrique ile son Şampiyonlar Ligi de öyle. Bilmiyorum, tek bir an seçmek zor."

"Çok fazla deneyim yaşadım..."

"O dönemde yaşadığım her şeyi, bir insan ve bir oyuncu olarak büyüdüğüm her şeyi hatırlıyorum. Ve hepsi, hepsini hatırlıyorum. Görüntüleri ve anıları gördüğümde, o sezon olanlar, yaşadıklarımız gözümün önüne geliyor ve hepsini hatırlıyorum."

"BARCELONA'YI SÜREKLİ TAKİP EDİYORUM"

-"Mutluluk sadece şampiyonluklardan ibaret değildir. Eğer zaferlere bakmazsanız, neyi hatırlarsınız?"

"Bu kulübün bir parçası olmayı, küçükken buraya gelip büyümüş olmayı ve tüm hayatımı Barcelona'da geçirmiş olmayı. Çocukken beni oraya götürdüğü için Tanrı'ya minnettarım, ayrıca çocuklarımın bu şehirde doğduğu için, tüm kulübe ve genel olarak şehre minnettarım, çünkü küçükken oradan ayrıldım, büyüdüm ve tüm hayatımı orada geçirdim. Sadece kulüpte değil, şehirde de benim için kalmamı sağlayan pek çok şey var."

-"Takımı takip ediyor musun? Paris'te takip ediyordun, bize takip ettiğini söylemiştin ve burada da takip ettiğini biliyorum."

"Evet, evet, tabii ki, hem de birkaç kişi birlikteyiz ve her zaman yorum yapıyoruz, kulüpte olan biten her şeyi, sonuçları ve oyunu konuşuyoruz."

"ŞEHİR GÜZELDİ AMA PARİS'TE MUTLU DEĞİLDİM"

-"Barcelona'da mutlu olduğunu söylemiştin, Paris'te son görüşmemizde bize tam olarak bunu söylememiştin. Şimdi biraz, ya da çok az, nasıl olduğunu bilmiyorum, ama sonuçlardan duyduğun mutluluğu geri kazanmış gibisin."

"Paris de cehennem gibiymiş gibi görünüyordu ama öyle değildi. İyi vakit geçirmedim dediğimde, yaptığım şeyden ve sevdiğim şeyden, futbol oynamaktan, günlük hayattan, antrenmanlardan, maçlardan memnun olmadığım için değil, kendimi iyi hissetmediğim için. Ama sonra, doğrusu, aile olarak çok güzel bir deneyim yaşadık, şehir muhteşem, çok keyif aldık. Barcelona'dan ilk kez çıkıyorduk ve her şey bizim için yeniydi, bu yüzden de çok zordu, çünkü bir sakatlık değildi, öyle oldu. Ama doğrusu, kendimi iyi hissetmiyordum."

-"MLS'e nasıl uyum sağladınız?"

"Her şey yolunda, günlük hayatın tadını çıkarıyoruz ve bu da farklı bir şekilde oluyor çünkü daha rahat, daha az baskı altında, kazanma ve tüm hedefleri gerçekleştirme zorunluluğu olmadan, her zaman istediğimizi yapıyoruz. Elbette kazanmak istiyoruz ama baskı farklı ve bu da daha rahat yaşamamızı sağlıyor ve ailemizden, çocuklarımızdan, antrenmanlara gelmekten, maçlara eşlik etmekten, günün daha uzun bir bölümünü evde geçirmekten, eve gelip futbolu çok fazla düşünmeden başka şeyler düşünmekten daha fazla keyif alıyoruz. Ve bu da ister istemez farklı bir şekilde yaşamana neden oluyor, çünkü benim için sonuçlar ve günlük yaşam çoğu zaman ruh halimi biraz kontrol ediyordu ve bazen eve huysuz bir şekilde geliyordum ve farklıydım, bu yüzden burada iyiyiz."

"Merak ettiğim bir şey var. Bazen yaşla birlikte biraz pes etmek veya yoğunluğu azaltmak kolaylaşır ama siz MLS'in altın ayakkabısını kazanmanızı sağlayan en çok gol atan oyuncu oldunuz. Son sıradaki takıma geldiniz ve şampiyonluk kazanmaya hazırsınız. İspanya'dan Messi'nin gollerini izliyoruz ve sanki genç bir çocuktan bahsediyoruz gibi... Sizi harekete geçiren, içinizden gelen, sizi her zaman zirvede tutan şey nedir?"

"Sonuçta, bu benim çocukluğumdan beri yaptığım ve en çok tutku duyduğum şey: Futbol oynamayı ve rekabet etmeyi seviyorum. Kimseye kaybetmeyi sevmiyorum ve sahaya her çıktığımda kazanmak ya da en azından denemek için çıkıyorum. Rekabet etmeyi seviyorum ve bu benim ve gelen diğer çocukların da biraz zorlu bir göreviydi. Çok az yıllık, tam büyüme aşamasında olan bir kulübe geldik. Onu rekabetçi bir kulüp haline getirmek, şampiyonluklar için mücadele etmesini sağlamak ve büyümesine eşlik etmek biraz zordu. Bence başardık."

"Bu yılların nasıl geçtiğinden memnunum ve sahada fiziksel olarak iyi hissettiğim ve yapabildiğim sürece aynı şekilde devam edeceğim, rekabet etmeye, kazanmaya ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Fiziksel olarak iyi olmadığımı, sahada zorlandığımı veya keyif almadığımı gördüğüm an, bırakma zamanı gelmiş demektir, ama şu anda keyif alıyorum, kendimi iyi hissediyorum ve durum bu."

-"Buraya geldiğinizde birlikte olduğunuz iki arkadaşınız gidiyor mu?"

"Çok garip."

-"Çok garip mi diyorsunuz?"

"Gerçekten çok garipti, özellikle Jordi (Alba) durumu, çünkü bunu beklemiyorduk. Busquets ile bu konuyu daha çok konuşuyorduk ve o da bunu analiz edip söylüyordu, ama Jordi bir gün birdenbire gitti, bunu beklemiyorduk. Bir gün soyunma odasında bizi topladı ve bunu duyuracağını, önceden konuşmadan veya yorum yapmadan emekli olacağını söyledi. Bizim için bir gün birden oldu ve daha da şaşırtıcıydı. Ama evet, çok yazık çünkü sahada eğlendiğimizin ötesinde, biz aynı zamanda arkadaşız. Bu mücadeleye birlikte Miami'ye gelerek başladık. Evet, zamanın azaldığını ve her şeyin sona erdiğini de görüyoruz, çünkü aynı nesildeniz, tüm kariyerimizi birlikte geçirdik ve son yılları da birlikte paylaşabilmek çok güzeldi."

"DÜNYA KUPASI ÖZEL AMA TAKIMA YÜK OLMAK İSTEMEM"

-"Yakın gelecekte Dünya Kupası kapıda, bu seni heyecanlandırıyor olmalı, sanırım."

"Evet, tabii ki, bu özel bir Dünya Kupası, milli takımda oynamak ve daha önemli, resmi ve Dünya Kupası'nın anlamı olan daha fazla yarışmada oynamak özel bir şey, özellikle de kazandıktan sonra. Ama biraz önce de söylediğim gibi, bir yük olmak istemiyorum, fiziksel olarak iyi hissetmek, takıma, kadroya yardımcı olabileceğime ve katkıda bulunabileceğime emin olmak istiyorum. Bizim sezonumuz Avrupa'dakinden farklı. Önümüzde bir hazırlık dönemi var, Dünya Kupası tarihine kadar az sayıda maç oynayacağız ve her gün fiziksel olarak gerçekten iyi hissedip hissetmediğimi, istediğim gibi olup olamadığımı ve katılabileceğimi göreceğiz. Ama tabii ki bunun bir Dünya Kupası olduğunu ve özel olduğunu ve Dünya Kupası'nın rekabet açısından en büyük şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden heyecanlıyım ama her günü olduğu gibi yaşıyorum."

"CAMP NOU'YA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"

-"Son olarak, futbol severlere, özellikle Barça taraftarlarına bir mesaj vermek ister misiniz?"

"Camp Nou'ya gitmeyi çok istiyorum, Barcelona'yı çok özlüyoruz, çocuklar ve eşim sürekli Barcelona'dan, oraya geri dönme fikrinden bahsediyorlar. Evimiz, her şeyimiz orada, bu yüzden istediğimiz şey bu. Camp Nou bittiğinde oraya dönmeyi çok istiyorum çünkü Paris'e gittiğimden beri Camp Nou'ya da dönmedim ve sonra Montjuic'e taşındılar."

"Yeni stadyuma dönüp onu görmek garip olacak çünkü onu en son gördüğümden bu yana çok zaman geçti ve stadyum farklı olsa da, tüm o anıları yeniden yaşamak ve hatırlamak heyecan verici olacak."