Lionel Messi'den flaş veda kararı: Gözyaşlarına hakim olamadı!

Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Venezuela'yı konuk etti. Monumental Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran Arjantin, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantilemişti. Tangocular gruptaki son maçını 10 Eylül'de deplasmanda Ekvador'a karşı oynayacak.

Arjantin'e galibiyeti getiren goller 39 ve 80. dakikalarda Lionel Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ BİTİRME KARARI ALDI

Messi iki gol attığı müsabakaya damga vuran isim olurken, bu maçın dünyaca ünlü futbolcu için ayrı bir önemi vardı. Milli takım kariyerini bitirmeyi planlayan 38 yaşındaki futbolcu, Venezuela karşılaşması ile ülkesindeki son resmi milli maçına çıktı.

TARAFTARLARDAN MESSI PANKARTI

Oldukça duygusal anlar yaşayan Messi'nin, özellikle müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında kendisi için yapılan tezahüratlar üzerine gözlerinin dolduğu görüldü. Tribünlerde de yıldız futbolcu için hazırlanmış pankartlar dikkat çekti.

Çocuklarıyla birlikte seremoniye çıkan Arjantinli, bu özel gününde ailesiyle birlikte olmanın keyfini çıkardı.

'BİR SONRAKİ DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAĞIMI SANMIYORUM'

Lionel Messi'nin karşılaşmanın ardından Monumental Stadyumu'nun koridorlarında Arjantin basınına yaptığı açıklamada, gelecek yaz yapılacak olan 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp yer almayacağı konusunu belirsiz bırakması da dikkatlerden kaçmadı.

Messi'nin açıklamaları şöyle:

"2022 Dünya Kupası biter bitmez de söylemiştim; bir sonraki Dünya Kupası'nda oynayacağımı sanmıyorum. Yaşımdan dolayı en mantıklısı oynamamak ama zaten oradayız, heyecanlıyım, istekliyim. Her zaman dediğim gibi, her günü, her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. İmkansız görünmüyor. O zamanlar da söylemiştim, mantıksal olarak en normal şey 39 yaşında bir Dünya Kupası'nda oynayamayacak olmamdı. Dokuz ay var neredeyse. Aynı zamanda uzun bir süre. Ama önemli olan her günü ayrı ayrı değerlendirip mutlu olmaya çalışmak."

"Bu yıl birbiri ardına birçok maç, birçok seri yaşadık. Neyse ki şimdi üst üste üç maç oynayabildim. Net olan şu ki; bugün burada puan için oynanan son maçımdı. Kendimi iyi hissettiğimde, bundan keyif alıyorum. İyi değilsem, gerçek şu ki kötü vakit geçiriyorum, orada olmayı tercih etmiyorum."

Messi "Bu açıklamaların bir sonraki Dünya Kupası ile ilgili henüz bir karar vermediği anlamına mı geliyor?" sorusunu "Hayır, pek sayılmaz. Söylediğim şey, maç maç ilerliyoruz ve dokuz ay, ne kadar hızlı geçerse geçsin, aynı zamanda çok uzun bir süre. Ama sezonu yıl sonunda bitiriyoruz ve ardından sezon öncesi hazırlıklarına katılmam gerekiyor. Altı ayım kaldı ve nasıl hissettiğime bakacağım. Umarım iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirir, bu MLS şampiyonasını iyi bir şekilde tamamlarız, umarım şampiyonluk hedefimize ulaşırız ve sonra hazırlanırız" diyerek yanıtladı.