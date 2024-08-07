Aktivistlerden Lionel Messi'nin malikanesine saldırı: 'Zenginleri yiyin'
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli oyuncu Lionel Messi'nin Ibiza'da yer alan evi, İspanyol aktivistler tarafından saldırıya uğradı. Aktivistler, malikanenin yasadışı olarak inşa edildiğini iddia etti.
İspanyol iklim aktivistleri salı günü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesini tahrip etti.
Futuro Vegetal adlı aktivist grubun üyeleri, malikanenin beyaz duvarlarını siyah ve kırmızı boyalarla kapladı ve arka bahçeye girmeyi başardı.
MALİKANENİN YASADIŞI İNŞA EDİLDİĞİ İDDİASI
Protestocular lüks havuzun, verandanın ve futbol sahasının önünde ellerinde şu ifadelerin yer aldığı bir pankartla poz verdi:
"Gezegene yardım edin. Zenginleri yiyin. Polisi ortadan kaldırın."
Sosyal medyada protestocular 11 milyon Euro'luk (12 milyon dolar) malikanenin yasadışı olarak inşa edildiğini iddia etti.
Grup, İspanyol El Diario gazetesinin, aralarında Messi'nin de bulunduğu İbiza'daki bazı ultra zenginlerin Akdeniz adasındaki evlerini yasadışı olarak büyüttükleri için nasıl yakalandıklarını anlatan bir haberine işaret etti.
KARBON EMİSYONUNA DİKKAT ÇEKTİLER
Konut düzenlemesinin yanı sıra Futuro Vegetal, zenginlerin iklim emisyonlarındaki rolünden de yakındı.
Grup sosyal medya platformlarında, "Nüfusun en zengin %1'lik kesimi, nüfusun en yoksul üçte ikisiyle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur" diye yazdı.
Aktivistler ayrıca, malikaneyi tahrip ettikleri sırada İspanya'nın Balear adalarında sıcak hava dalgası nedeniyle iki ila dört kişinin öldüğünü söyledi.
Messi ise eylemler hakkında yorum yapmadı.
İSPANYA'DA SICAKLIK UYARISI
Salı günü Mallorca'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 37 dereceye ulaşacağı uyarısı yapıldı.
Yaz serin bir başlangıç yaparken, İspanya son haftalarda sıcak hava dalgası üstüne sıcak hava dalgası yaşıyor.
Carlos III Sağlık Enstitüsü'ne göre sadece temmuz ayında ülke çapında 771 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
FUTURO VEGETAL KİMDİR?
Futuro Vegetal, benzer protestoların arkasında yer alan bir İspanyol kolektifi.
Eylemciler İspanya parlamentosuna, mega yatlara ve özel jetlere geçici boya atmış ve Prado Müzesi'ndeki Goya tablolarının çerçevelerine kendilerini yapıştırmışlardı.
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