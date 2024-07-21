Lionel Messi'ye 45. kupa için özel tören

MLS takımlarından Inter Miami, Copa America şampiyonluğuyla birlikte kariyerindeki 45. kupasını kazanan Lionel Messi için özel bir tören düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:48
Lionel Messi'ye 45. kupa için özel tören
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Inter Miami, MLS'te normal sezon maçında Chicago Fire'ı 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde takımın yıldız ismi Lionel Messi için özel bir tören gerçekleşti.

Kulübün sahiplerinden Jorge Mas, Lionel Messi'ye kariyeri boyunca kazandığı kupaların yer aldığı tabloyu hediye etti.

Copa America'da Arjantin'le üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Lionel Messi, kariyerinin 45. kupasını kazandı.

Inter Miami'deki ilk sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayan Arjantinli yıldız, en çok kupayı Barcelona'da kazandı.

2024 Copa America finalinde Arjantin, Kolombiya'yı 1-0 mağlup etmişti.


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