Lionel Messi ilk golünü attı Paris Saint Germain, Manchester City'i mağlup etti!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında PSG, Manchester City'i evinde ağırladı. Lionel Messi'nin PSG formasıyla gol attığı müsabakadan Fransız temsilcisi, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçlarından biri Fransa'da oynandı. Paris Saint Germain, evinde Manchester City'i ağırladı.
PSG, 8' Idrissa Gueye, 74' Lionel Messi ile golü buldu ve mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla PSG, grupta liderliğe yükseldi. Manchester City ise 3 puanla 3. sırada kendine yer buldu.
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