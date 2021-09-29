Lionel Messi ilk golünü attı Paris Saint Germain, Manchester City'i mağlup etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında PSG, Manchester City'i evinde ağırladı. Lionel Messi'nin PSG formasıyla gol attığı müsabakadan Fransız temsilcisi, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:10
Lionel Messi ilk golünü attı Paris Saint Germain, Manchester City'i mağlup etti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçlarından biri Fransa'da oynandı. Paris Saint Germain, evinde Manchester City'i ağırladı.

PSG, 8' Idrissa Gueye, 74' Lionel Messi ile golü buldu ve mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla PSG, grupta liderliğe yükseldi. Manchester City ise 3 puanla 3. sırada kendine yer buldu.


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