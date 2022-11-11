Lionel Messi, Lothar Matthaeus'a ait Dünya Kupası rekorunun peşinde
Lionel Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa, Alman Matthaeus'a ait Dünya Kupası'nda en çok maç oynama rekorunun (25) sahibi olacak. Alman Matthaeus, İtalyan Buffon, Meksikalı Carbajal ve Meksikalı Marquez 5'er kezle Dünya Kupası'na en çok katılan oyuncular oldu.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.
Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.
Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.
Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.
Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.
1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:
|
Oyuncu
|
Ülkesi
|
Maç
|
Lothar Matthaeus
|
Almanya
|
25
|
Miroslav Klose
|
Almanya
|
24
|
Paolo Maldini
|
İtalya
|
23
|
Diego Maradona
|
Arjantin
|
21
|
Uwe Seeler
|
Almanya
|
21
|
Wladyslaw Zmuda
|
Polonya
|
21
|
Cafu
|
Brezilya
|
20
|
Grezgorz Lato
|
Polonya
|
20
|
Javier Mascherano
|
Arjantin
|
20
|
Philipp Lahm
|
Almanya
|
20
|
Bastian Schweinsteiger
|
Almanya
|
20
|
Rafael Marquez
|
Meksika
|
19
|
Ronaldo
|
Brezilya
|
19
|
Wolfgang Overath
|
Almanya
|
19
|
Karl-Heinz Rummenigge
|
Almanya
|
19
|
Berti Vogts
|
Almanya
|
19
|
Per Mertesacker
|
Almanya
|
19
|
Lionel Messi
|
Arjantin
|
19
4 FUTBOLCU 5'ER KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI
Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.
Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.
Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.
Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar:
|
Futbolcu
|
Ülkesi
|
Kupa
|
Tarih
|
Lothar Matthaeus
|
Almanya
|
5
|
1982, 86, 90, 94, 98
|
Antonio Carbajal
|
Meksika
|
5
|
1950, 54, 58, 62, 66
|
Rafael Marquez
|
Meksika
|
5
|
2002, 06, 10, 14, 18
|
Gianluigi Buffon
|
İtalya
|
5
|
1998, 02, 06, 10, 14
|
Diego Maradona
|
Arjantin
|
4
|
1982, 86, 90, 94
|
Javier Mascherano
|
Arjantin
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Lionel Messi
|
Arjantin
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Pele
|
Brezilya
|
4
|
1958, 62, 66, 70
|
Djalma Santos
|
Brezilya
|
4
|
1954, 58, 62, 66
|
Cafu
|
Brezilya
|
4
|
1994, 98, 02, 06
|
Enzo Scifo
|
Belçika
|
4
|
1986, 90, 94, 98
|
Franky van der Elst
|
Belçika
|
4
|
1986, 90, 94, 98
|
Rigobert Song
|
Kamerun
|
4
|
1994, 98, 02, 10
|
Thierry Henry
|
Fransa
|
4
|
1998, 02, 06, 10
|
Uwe Seeler
|
Almanya
|
4
|
1958, 62, 66, 70
|
Karl-Heinz Schnellinger
|
Almanya
|
4
|
1958, 62, 66, 70
|
Giuseppe Bergomi
|
İtalya
|
4
|
1982, 86, 90, 98
|
Fabio Cannavaro
|
İtalya
|
4
|
1998, 02, 06, 10
|
Paolo Maldini
|
İtalya
|
4
|
1990, 94, 98, 02
|
Gianni Rivera
|
İtalya
|
4
|
1962, 66, 70, 74
|
Hong Myung-bo
|
G.Kore
|
4
|
1990, 94, 98, 02
|
Sami Al Jaber
|
S.Arabistan
|
4
|
1994, 98, 02, 06
|
Denis Caniza
|
Paraguay
|
4
|
1998, 02, 06, 10
|
Wladyslaw Zmuda
|
Polonya
|
4
|
1974, 78, 82, 86
|
Andoni Zubizarreta
|
İspanya
|
4
|
1986, 90, 94, 98
|
Pedro Rocha
|
Uruguay
|
4
|
1962, 66, 70, 74
|
Samuel Eto'o
|
Kamerun
|
4
|
1998, 02,10, 14
|
Miroslav Klose
|
Almanya
|
4
|
2002, 06, 10, 14
|
Iker Casillas
|
İspanya
|
4
|
2002, 06, 10, 14
|
Xavi Hernandez
|
İspanya
|
4
|
2002, 06, 10, 14
|
Andres Iniesta
|
İspanya
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Sergio Ramos
|
İspanya
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
DaMarcus Beasley
|
ABD
|
4
|
2002, 06, 10, 14
|
Valon Behrami
|
İsviçre
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Tim Cahill
|
Avustralya
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Andres Guardado
|
Meksika
|
4
|
2006, 10, 14, 18
|
Cristiano Ronaldo
|
Portekiz
|
4
|
2006, 10, 14, 18
EN ÇOK SAHADA KALAN MALDİNİ
Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu. Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.
İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.
Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:
|
Futbolcu
|
Ülkesi
|
Maç
|
Dakika
|
1. Paolo Maldini
|
İtalya
|
23
|
2220
|
2. Lothar Matthaeus
|
Almanya
|
25
|
2052
|
3. Uwe Seeler
|
Almanya
|
21
|
1980
|
4. Diego Maradona
|
Arjantin
|
21
|
1938
|
5. Wladyslaw Zmuda
|
Polonya
|
21
|
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