Eksik Fenerbahçe 3 puanı almasını bildi: Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

07 Kasım 2022 Pazartesi, 19:06

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, ligde Sivasspor'u tam 6 maç sonra mağlup etti. Jesus'un ekibi, 29 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Sivasspor, 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında yine sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise forma şansı bekledi.

JOSHUA KING KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan King, sarı lacivertli takımın son oynadığı Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı.

Joshua King teknik heyet tarafından hazır olmadığı için Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Joshua King, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

ROSSI GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi, Demir Grup Sivasspor karşısında kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig maçını sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlamıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Demir Grup Sivasspor karşısında Rossi'yi yedek soyundurdu. Uruguaylı futbolcu, 63. dakikada Miguel Crespo yerine oyuna girdi.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezonun genelinde olduğu gibi Demir Grup Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

FENERBAHÇE BASKISI

Fenerbahçe, ev sahibi olmanın da maça daha baskılı başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, özellikle ilk 20 dakikada rakip kalede baskılı bir şekilde gol aradı ancak istediği net pozisyonları bulamadı.

KADIKÖY'DE PENALTI BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin 20 dakikalık baskısını kıran Sivasspor, 20. dakikadan itibaren rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Sivasspor'un soldan Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

Sivassporlu oyuncular, ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu.

VAR kontrolünün ardından hakem Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmedi ve devam kararı verildi.

YATABARE ALTAY'I GEÇEMEDİ

Sivasspor, 27. dakikada gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu Mustapha Yatabare kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Altay kurtardı.

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

ALİ ŞAŞAL'A YABANCI MADDE

İkinci yarı için takımlar sahaya çıkarken, bu esnada Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir yabancı madde Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'a isabet etti. 32 yaşındaki kaleci, yerde bir süre sakatlık geçirdi.

Hakem Hüseyin Göçek, Fenerbahçeli futbolculardan tribünleri sakinleştirmelerini istedi ve ardından oyun başladı.

BATSHUAYI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe, Sivasspor ile oynadığı maçta ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kartı bulunan Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından bir sarı kart daha gördü ve 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası kenara gelen öğrencisine sert bir şekilde tepki gösterdi.

PENALTI KARARI VE FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.

Ezgjan Alioski, 53. dakikada topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı Enner Valencia ile 55. dakikada gole çevirdi.

JESUS'TAN İKİ HAMLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golün ardından oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Miha Zajc ve sakatlığını atlatan Diego Rossi, 63. dakikada Emre Mor ve Miguel Crespo'nun yerine oyuna dahil oldu.

BAŞKA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.