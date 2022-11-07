Kayserisporlu Onur Bulut'u Augsburg ve Udinese transfer etmek istiyor
Süper Lig ekibi Kayserispor formasını giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Onur Bulut'u Udinese ile Ausgsburg transfer etmek için devreye girdi.
Yukatel Kayserispor'da son iki sezondur gösterdiği performans ile dikkat çeken 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor.
NTV Spor'un haberine göre Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Onur için en istekli kulüp konumunda. Alman temsilcisi kısa süre içerisinde Kayserispor’dan randevu talep edecek.
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin de milli futbolcuyu listeye aldığı belirtildi.
Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu için sezon başında Kayserispor’un kapısını çalmış ancak iki ekip bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.
Geçen sezon ligde takımına 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Onur Bulut, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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