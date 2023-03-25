Lionel Messi, PSG'de kalacak mı? Kulüpten ilk açıklama geldi
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) Başkanı Nasser Al-Khelaifi, İspanyol basınından Marca'ya açıklamalarda bulundu.
Nasser Al-Khelaifi
Al-Khelaifi, sözleşmeleri bitecek olan Lionel Messi ve Sergio Ramos ile birlikte Kylian Mbappe için de konuştu. Al-Khelaifi, 3 futbolcuyla da yola devam etmek istediklerini söyledi.
Fransız ekibinin başkanı, "İnsanlar neler olduğunu bilmek istiyor. Onların bizimle devam ettiğini görmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi, devam edebileceğimizden nasıl emin olabileceğimizi analiz edeceğiz. Hata yapmayacağız" dedi.
Lionel Messi ve Kylian Mbappe
Akademiye ve genç isimlere de yatırım yapmaya devam edeceklerini aktaran Al-Khelaifi, "Genç yeteneklere odaklanıyoruz. Akademi ve gelecek için yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu
Sergio Ramos
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