Lionel Messi tarih yazdı: Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıktı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 00:04

2022 Katar Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Lusais Stadyumu'ndaki müsabakayı Arjantin 3-0'lık skorla kazandı ve finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik dilimi golsüz geçilirken, Arjantin 32. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, 34. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Messi, Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda 10 golle en çok gol atan Gabriel Batistuta'yı geçerek 11 golle rekorun tek sahibi oldu. Arjantinli yıldız gol rekorunun yanı sıra, Dünya Kupası'nda 25 maç ile Alman efsane Lothar Matthäus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu da egale etti.

Arjantin, 1-0'ın ardından hız kesmezken, 39. dakikada Julian Alvarez ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

MESSI VE ALVAREZ ORTAKLIĞI

Arjantin, karşılaşmanın 69. dakikasında farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Lionel Messi, Alvarez'i gördü. 22 yaşındaki futbolcu da Messi'nin asistini geri çevirmedi ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son olarak 2014'te final oynayan Arjantin, Fransa-Fas karşılaşmasının galibiyle kupa için karşılaşacak. Çeyrek finalde Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise 3.'lük maçına çıkacak.