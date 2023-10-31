Lionel Messi'den Ballon d'Or Ödülü açıklaması!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 07:50

Güncelleme: 31.10.2023 - 07:50

Lionel Messi, kariyerindeki 8. Ballon d'Or Ödülü'nü kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldızın sözleri şu şekilde:

"Mutlu akşamlar. Çok teşekkürler. Burada bu ödülü kazandım. Tabii ki takım arkadaşlarımın çok büyük önemi var. Milli takımda çok büyük başarı kazandık. Tüm teknik ekibe teşekkürler."

MARADONA İÇİN MESAJ



"Kylian da çok özel bir performans sergiledi. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Bugün burada birçok önemli ismi görüyorum. Birçok başarı kazanmış oyuncular bugün burada. Bu fırsatı bana sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Uzun yıllar futbol oynadım. Kariyerim boyunca çok özel anlar yaşadım. Dünya kupası çok özeldi Arjantin milli takımıyla. Arjantin'i dünya kupasında şampiyonluğa taşıdığımız için çok gururluyum. Eşime, çocuklarıma, aileme, beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Bu benim rüyam ve hayalimdi."

"Çok uzun yıllar bekledim. Tabii ki Diego Armando Maradona da benim için çok özel. En iyisi. Çok farklı bir yetenek. Doğum günün kutlu olsun Diego."

"DENEDİM VE BAŞARDIM"



"Kazandığım başarıların hepsi çok özel. Hepsi çok önemli. Ama şunu söylemem gerekiyor, Arjantin milli takımı ile Dünya Kupası'nı kazanarak buraya gelmem çok ama çok özel."

"Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Hayal kurmak çok önemli. Başaracağınıza olan inancınızı asla kaybetmeyin. Zor zamanlar olacak. Tüm önemli takımlar ve futbolcular hikayeyi hep böyle yazmıştır. Tabii ki karmaşık dönemler de yaşıyorsunuz hayatınızda ama denemek, denemek, denemek çok önemli. Bunu bırakmamak çok önemli. Ben de denedim ve sonunda başardım."

"AİLEMLE, ARKADAŞLARIMLA KUTLAYACAĞIM"

"Yoğun bir süreçten geçtik. Bir seyahat planlıyoruz ailem ve arkadaşlarımızla. En özel anlarımdan birini yaşıyorum ve bunu ailemle, arkadaşlarımla kutlamak istiyorum."

"Çok mutluyum tabii ki. Böyle bir aileye sahip olduğum için iyi ki diyorum. Tabii ki eğleneceğiz, kutlayacağız. Bunun tadını tabii ki çıkaracağız."

HAALAND VE MBAPPE AÇIKLAMASI

"Erling ve Kylian ikisi de çok özel oyuncu. İkisi de çok genç. Gelecekte onlar da bu başarıyı yakalayacaklar. Haaland çok genç yaşta önemli kupalar kazandı. Kylian da aynı şekilde. Yakın zamanda bunlar gerçekleşecek."