İsrailli haham Eliyahu, Kahramanmaraş depreminin "ilahi adalet" olduğunu iddia etti

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:49

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:51

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yakınlığıyla bilinen ve Kudüs İşleri Bakanı Amihai Eliyahu'nun babası Ortodoks Hahamı Shmuel Eliyahu, İsrail'de muhafazakâr sağın popüler haftalık yayını Olam Katan'da yayınlanan bir makalesinde, Kahramanmaraş depremini "Mısır kuvvetlerinin Kızıldeniz'de boğulmasına" benzetti.

Eliyahu, "Tanrı, topraklarımızı birkaç kez işgal etmek ve bizi denize dökmek isteyen çevremizdeki tüm ulusları yargılıyor. Bu, Şam'ın ve diğerlerinin kan iftiralarında yüzlerce yıl boyunca Yahudi sakinlerini istismar eden; öldürmek ve yok etmek için İsrail'i üç kez işgal eden Suriye ile ilgili" diye yazdı.

TÜRKİYE'YE DİKKAT ÇEKTİ

Eliyahu, "Bizi mümkün olan her alanda karalayan Türkiye ile hangi hesapların görülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Ancak, Tanrı bize vahyediyor ve tüm düşmanlarımızı yargılayacağını söylüyorsa, etrafımızda neler olup bittiğine bakmamız ve anlamamız yeterlidir. Olan her şey, dünyayı temizlemek ve daha iyi hale getirmek için oluyor" ifadelerini kullandı.

Eliyahu, "İsrail'e zarar veren tüm uluslardan intikam alınacağını" söyledi.

BAŞKA HAHAMLARDAN ELİYAHU'YA TEPKİ

Ülkedeki bazı hahamlar Eliyahu'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Haham Avraham Stav, Eliyahu'nun ifadelerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Tüm dünya Türkiye'deki korkunç manzaralar ve hikayeler karşısında gözyaşları içindeyken, her insanın Tanrı'nın suretinde yaratıldığı müjdesini dünyaya getiren bizler, Haham Eliyahu'ya göre bu dehşet karşısında sevinmeliyiz" dedi.

Haham Yehuda Gilad ise Eliyahu'nun ifadelerinin "Tevrat'ın öğretileriyle uyumlu olmadığını" ve yazısını "tekrar tekrar okuduğunu ve buna inanamadığını" aktardı.

Gilad, "Tanrı'nın suretinde yaratılmış binlerce insan evlerinin yıkıntıları altında gömülü, yaşlılar ve bebekler korkunç acılar içinde can çekişiyor ve biz bunu kendi yararımıza mı görmeliyiz?" diye konuştu.