Lionel Messi'den forma istedi: 6 ay men cezası aldı!

ABD Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin formasını isteyen hakem Marco Ortiz'in 6 ay men cezası aldığı kaydedildi.

Lionel Messi'den forma istedi: 6 ay men cezası aldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:39

Kansas City ile Inter Miami arasında oynanan mücadelede maçın orta hakemi Marco Ortiz maç sonunda Lionel Messi'den imza ve forma istedi.

NTV Spor'un haberine göre Sporting Kansas City kulübü, konunun incelenmesi ve gerekli adımların atılması için durumu CONCACAF ve MLS'e taşıdı.

Marco Ortiz

HAKEM ÖZÜR DİLEDİ

Hakem ise hatasını kabul etti, özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti.

Messi'nin takımının 3-1 kazandığı maç sonrası Ortiz'in tepki çeken bu hareketi ceza almasına neden oldu.

Messi'den imza ve forma isteyen Meksikalı hakem Marco Ortiz, 6 ay men cezası aldı.


Etiketler: #Marco Ortiz #lionel messi #forma #inter miami

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