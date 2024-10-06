Karşılaşma öncesi ödül aldı: Milli futbolcu Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı Eylül ayının oyuncusu seçti.

Karşılaşma öncesi ödül aldı: Milli futbolcu Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:27

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. İtalyan devi, maç öncesi Eylül ayının en iyi oyuncusunu açıkladı.

KENAN YILDIZ EYLÜL AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Juventus, Eylül ayının en iyi oyuncusu olarak milli futbolcu Kenan Yıldız'ı seçti.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, toplam 8 maçta görev aldı. 630 dakika sahada kalan 19 yaşındaki forvet arkası 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

 


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #ödül

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