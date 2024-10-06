Karşılaşma öncesi ödül aldı: Milli futbolcu Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı Eylül ayının oyuncusu seçti.
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi konuk etti. İtalyan devi, maç öncesi Eylül ayının en iyi oyuncusunu açıkladı.
KENAN YILDIZ EYLÜL AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ
Juventus, Eylül ayının en iyi oyuncusu olarak milli futbolcu Kenan Yıldız'ı seçti.
KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI
Sezon başında 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, toplam 8 maçta görev aldı. 630 dakika sahada kalan 19 yaşındaki forvet arkası 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Yildiz premiato come MVP ??? del mese di settembre! ??— JuventusFC (@juventusfc) October 6, 2024
Congratulazioni Kenan ??
Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/nSZwDURq0g
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #ödül
Spor Haberleri
- Milli futbolcu Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor!
- Real Madrid'den flaş Dani Carvajal kararı!
- Manisa Basket, mağlubiyetle başladı!
- Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu
- Lyon'dan flaş Wilfired Zaha kararı!
- Rengarenk adımlarla İstanbul’u koştular
- Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho sözleri!
- Trabzonspor'dan Süper Lig tarihinde bir ilk!
- Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR'ları belli oldu!
- Alaves'in konuğu Barcelona
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- 'Biz iki elimizi birden kaldırmaya hazırız'
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı