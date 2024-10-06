Kenan Yıldız sonradan girdi: Juventus 88'de yıkıldı!
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.
Juventus, İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari'yi konuk etti. Juventus'un 10 kişi kaldığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Thiago Motta ile sezona başlayan Juventus, İtalya Ligi'nde 6 hafta sonra kalesinde gol gördü.
Juventus'un golünü 15. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Konuk ekip Cagliari'nin golü 88. dakikada Razvan Marin penaltıdan attı. Ev sahibi Juventus'ta 89. dakikada kendini yere attığı gerekçesiyle Francisco Conceiçao oyundan atıldı.
KENAN YILDIZ'A MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maç öncesinde "Eylül ayının futbolcusu" ödülünü aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 77. dakikada Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.
Bu beraberliğin ardından Juventus puanını 13 yaptı. Cagliari de 6 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Juventus, Lazio'yu ağırlayacak. Cagliari, Torino'yu konuk edecek.
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