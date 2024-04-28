Lionel Messi'den resital: Inter Miami deplasmanda gol oldu yağdı!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, ABD Futbol Ligi'nin (MLS) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı New England'ı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 11:27
Lionel Messi'den resital: Inter Miami deplasmanda gol oldu yağdı!
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MLS'in 10. hafta maçında Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, deplasmanda New England ile karşılaştı.

Gillette Stadı'nda oynanan maçı Inter Miami 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 67. dakikalarda Lionel Messi, 83. dakikada Benjamin Cremaschi ve 88. dakikada Luis Suarez kaydetti. New England'ın tek golü 1. dakikada Tomas Chancalay'dan geldi.

LİONEL MESSİ YILDIZLAŞTI

Maçta 2 gol ve 1 asist yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, mücadelenin öne çıkan ismi oldu. Yıldız oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Inter Miami, 21 puanla liderliğe yükseldi. New England ise 4 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, New York Red Bulls ile oynayacak. New England ise Chicago Fire ile karşılaşacak.


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