Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Meksika ekibi Monterrey'e 3-1 yenildi. İlk maçı da kaybeden ABD ekibi, turnuvaya veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:52
Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Abone Ol google-news

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında MLS ekibi Inter Miami, deplasmanda Meksika temsilcisi Monterrey ile Estadio BBVA'da karşılaştı.

Müsabakada Meksika ekibi 31. dakikada Brandon Vazquez, 58. dakikada German Bertarame ve 64. dakikada da Jesus Gallardo'nun attığı gollerle 3-0 öne geçti. Mücadelenin 85. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ortasında Paraguaylı oyuncu Diego Gomez skoru 3-1'e getirse de ABD takımının tur atlaması için yeterli olmadı.

Inter Miami, Jordi Alba'nın 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk maçı da evinde 2-1 kaybeden Inter Miami, toplamda 5-2'lik skorla yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba gibi futbolcuları kadrosunda bulunduruyor.


inter miami haberleri lionel messi haberleri CONCACAF haberleri

İlgili Haberler

Lionel Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!

Lionel Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!
Lionel Messi'den emeklilik itirafı!

Lionel Messi'den emeklilik itirafı!
Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!

Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!

Kamp kadrosu belli oldu: Fenerbahçe'de Olympiakos maçı öncesi 3 eksik!
Munzur Dağları’nda karlar eridi… Baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Munzur Dağları’nda karlar eridi… Baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...
‘Örümcek Adam’ kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!

‘Örümcek Adam’ kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!
Fazlasıyla duygusal olan 4 burç: Dokunsanız ağlayabilirler...

Fazlasıyla duygusal olan 4 burç: Dokunsanız ağlayabilirler...
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’a konuk oluyor

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos’a konuk oluyor
Tokat’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tokat’ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var