Lionel Messi'ye şok... Inter Miami play-off şansını çöpe attı!

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, ABD 1. Futbol Ligi'nin (MLS) 33. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı FC Cincinnati'ye 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:16
Lionel Messi'ye şok... Inter Miami play-off şansını çöpe attı!
Abone Ol google-news

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, MLS'te kendi sahasında FC Cincinnati ile karşı karşıya geldi. Inter Miami sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Cincinnati'ye galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada Alvaro Barreal attı.

Bu sonuçla birlikte Cincinnati 68 puana yükseldi. Inter Miami 33 puanda kaldı.

ŞUBAT AYINA KADAR YOK

Inter Miami'nin, Cincinnati yenilgisinin ardından play-off oynama şansı kalmadı.

MLS'te normal sezon 22 Ekim'de sona eriyor. Play-off oynamayan takımlar, şubat ayı sonuna kadar maç yapmıyor.


lionel messi inter miami FC Cincinnati MLS

İlgili Haberler

MLS'te Chicago Fire'dan Lionel Messi kampanyası!

MLS'te Chicago Fire'dan Lionel Messi kampanyası!
Arjantin 3 puana Lionel Messi olmadan ulaştı!

Arjantin 3 puana Lionel Messi olmadan ulaştı!
ABD'de Lionel Messi şov... Inter Miami, 3 puanı 3 golle aldı

ABD'de Lionel Messi şov... Inter Miami, 3 puanı 3 golle aldı

En Çok Okunan Haberler