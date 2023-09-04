ABD'de Lionel Messi şov... Inter Miami, 3 puanı 3 golle aldı
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles'ı 3-1 mağlup etti.
MLS ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü.
BMO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Los Angeles'ta ise Ryan Hollingshead ağları sarstı.
Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala play-off'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı.
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami, Messi'nin transferinin ardından yenilmezlik sersini 11 maça çıkardı. Arjantinli yıldız, 11 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.
MESSI'NİN MAÇINA ÜNLÜ AKINI
Öte yandan, Inter Miami'nin son karşılaşmasında, yıldız oyuncu Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu