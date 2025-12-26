Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 20:47:00
Listede 5 isim yer alıyor... Galatasaray orta saha transferinde adayları belirledi!

Devre arasında orta sahaya transfer yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesi ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, orta saha transferi için 5 aday belirlediği iddia edildi.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

TRT Spor'un haberine göre geniş bir transfer listesi olan Galatasaray'da, ön plana çıkan isim Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika. Yaz transfer döneminde de ciddi şekilde ilgilenilen Nijeryalı futbolcu için tekrar nabız yoklanması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu transferi 20 ila 25 milyon Euro arasında bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.

RUBEN NEVES'İN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Galatasaray'da orta saha takviyesinde Ruben Neves'in de ismi listede bulunuyor. Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli futbolcunun, Premier Lig'den de talipleri olduğu Avrupa basınında yer aldı. Neves; Arabistan'da yıllık 20 milyon Euro kazanıyor.

LİSTEDE ANDRE VE EDERSON DA VAR

Wolverhampton'dan Andre de hala listede... Okan Buruk'un beğendiği bir isim olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcuyu, İngiliz kulübü 20 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor.

Atalanta ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ederson da takip edilen isimlerden. 26 yaşındaki Brezilyalının, 40 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

UGARTE'DE PLAN SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Manchester United'dan Ugarte'de listede yer alıyor. Yönetimin isteği, Uruguaylu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak. Resmi görüşme olursa, Torriera ve Muslera'nın da vatandaşı Ugarte'yi ikna sürecinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

