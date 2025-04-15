Listede Türk yer almadı: Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu!

ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu.

Listede Türk yer almadı: Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:43

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı Hakem görev yapacak.

LİSTEDE TÜRK HAKEM YER ALMADI

Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.


Etiketler: #2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası #hakem #FIFA

İlgili Haberler

Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması: 'Kupayı kazanmak inanılmaz olur'

Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması: 'Kupayı kazanmak inanılmaz olur'
FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine transfer yasağı!
FIFA'dan Merih Demiral'a büyük onur: Bir ilke imza attı!

FIFA'dan Merih Demiral'a büyük onur: Bir ilke imza attı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler