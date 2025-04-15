Listede Türk yer almadı: Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu!
ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler belli oldu.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.
FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı Hakem görev yapacak.
LİSTEDE TÜRK HAKEM YER ALMADI
Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.
Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.
Etiketler: #2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası #hakem #FIFA
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