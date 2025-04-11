FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine transfer yasağı!
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
FIFA, transfer yasağı verilen kulüpler listesini güncelledi.
FIFA'nın internet sitesinde transfer yasağıyla ilgili yer alan bölümde Konyaspor'a ceza verildiği belirtildi.
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDI
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Konyaspor'a 3 dönem transfer cezası aldı.
Konyaspor, transfer yasağını kaldırmadığı sürece 3 dönem kadrosuna yeni bir ismi dahil edemeyecek.
Etiketler: #FIFA #transfer yasağı #konyaspor
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