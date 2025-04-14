FIFA'dan Merih Demiral'a büyük onur: Bir ilke imza attı!
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli forması giyen 27 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen 40 oyuncudan biri oldu.
Milli futbolcu Merih Demiral, FIFA tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki milli futbolcu, aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim oldu.
Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor.
FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrimiçi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor.
MERİH DEMİRAL: "EN GENÇ OYUNCUYUM"
Players Executive Programme'a kabul edilmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine açıklamalarda bulunan Merih Demiral, şunları söyledi:
"FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkanı vermesini son derece değerli buluyorum."
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