Listenin ilk sırasında yer alıyor: Galatasaray orta saha transferinde rotasını belirledi!

Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor.

Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan.

TRT Spor'un haberine göre yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.

34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon Euro garanti maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.

Anlaşma tamamlanırsa, yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Futbolu Galatasaray’da bırakmak istediği öğrenilen İlkay'ın, Türkiye'ye transferi için ailesini ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Suudi ekiplerinin ilgisine rağmen, tecrübeli oyuncunun önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak isterse bonservisini kulübünden alması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine bonservis bedeli ödemek istemiyor.