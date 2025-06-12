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Listenin ilk sırasında yer alıyor: Galatasaray orta saha transferinde rotasını belirledi!

Listenin ilk sırasında yer alıyor: Galatasaray orta saha transferinde rotasını belirledi!

12.06.2025 16:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Listenin ilk sırasında yer alıyor: Galatasaray orta saha transferinde rotasını belirledi!

Galatasaray yönetimi, Leroy Sane’nin ardından yapılacak takviyeler için girişimlerine devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan ile temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray, sezonun ilk transferini Leroy Sane’yi renklerine bağlayarak yaptı. Bu transferin yankıları sürerken, yapılacak diğer takviyeler için de girişimler devam ediyor.

Sarı kırmızılıların güçlendirmeyi düşündüğü bölgelerden biri orta alan. 

TRT Spor'un haberine göre yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için tüm şartlarını zorluyor.

34 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Sarı kırmızılı kulüp, bu transferi oyuncuya yıllık 4 ila 5 milyon Euro garanti maaş vererek bitirmeyi hedefliyor.

Anlaşma tamamlanırsa, yıldız futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Futbolu Galatasaray’da bırakmak istediği öğrenilen İlkay'ın, Türkiye'ye transferi için ailesini ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. Suudi ekiplerinin ilgisine rağmen, tecrübeli oyuncunun önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.

Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay, takımının FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak isterse bonservisini kulübünden alması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine bonservis bedeli ödemek istemiyor.

İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #Manchester City

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