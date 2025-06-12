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Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelmişti... Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!

Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelmişti... Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!

12.06.2025 15:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelmişti... Leroy Sane'den Bayern Münih'e veda mesajı!

Leroy Sane, Galatasaray'a transferinin ardından Bayern Münih taraftarlarına veda etti.

Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan Leroy Sane, eski kulübü Bayern Münih'e sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Alman yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Münih'te geçirdiğim 5 yılın ardından önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Kazandığımız şampiyonlukları her zaman hatırlayacağım. Bayern Münih'teki zamanım için sonsuza dek minnettar olacağım." 

PERFORMANSI 

Bayern formasıyla toplam 5 sezon geçiren 29 yaşındaki oyuncu çıktığı 220 karşılaşmada 61 gol 55 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #galatasaray #Bayern Münih #Leroy Sane

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