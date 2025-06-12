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Galatasaray transferde hız kesmiyor: Sıradaki hedef Sacha Boey!

Galatasaray transferde hız kesmiyor: Sıradaki hedef Sacha Boey!

12.06.2025 16:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray transferde hız kesmiyor: Sıradaki hedef Sacha Boey!

Leroy Sane ile transfer dönemine sansasyonel bir giriş yapan Galatasaray'ın Sacha Boey için Bayern Münih'e teklif sunduğu iddia edildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Galatasaray, Leroy Sane transferiyle ses getirdi. Sarı-kırmızılıların hedefinde şimdi de Sacha Boey var.

Galatasaray, 30 milyon Euro'ya Bayern'e gönderdiği Sacha Boey'u kiralık olarak geri getirmek istiyor.

Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'e kiralama teklifi yaptı. Haberde Bayern Münih ile Galatasaray arasında henüz bir anlaşma olmadığı aktarıldı.

 Yine haberde Bayern Münih'in Sacha Boey'u satın alma opsiyonu olmadan kiralamak istemediği vurgulandı. Fransız sağ bekin İngiltere Premier Lig'den de talipleri olduğunun altı çizildi.


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