Listeye dahil ettiler... Suudi Arabistan'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil ettiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sky Italia'nın haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti.
Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ OYUNCUYU SATMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş çok yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor.
Siyah beyazlı takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Beşiktaş ile 39 maça çıkan 19 yaşındaki golcü, 12 gol ve 3 asist yaptı.
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