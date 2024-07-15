Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Semih Kılıçsoy'un yeteneğinden çok etkilendiği ve hiçbir şekilde satılmasını istemediği iddia edildi.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşandı.
EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma katılan genç futbolcu, yeteneğiyle Giovanni van Bronckhorst'u büyüledi.
Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı çalıştırıcı, Semih'in her ne şartta olursa olsun takımda tutulmasını istiyor.
Bronckhorst'un Semih için yönetimin biçtiği 30 milyon Euro bonservisin verilmesi durumunda dahi satılmamasını istediği ifade edildi.
Haberde Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Semih bu kulübün geleceği ve oyun planımda önemli bir yeri var. 30 milyon Euro da verseler satmayın" dediği iddia edildi.
Semih Kılıçsoy geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Spor Haberleri
- EURO 2024 şampiyonu İspanya'ya dev gelir!
- Mourinho iki futbolcunun biletini kesti
- EURO 2024'ün en iyisi Rodri
- Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı
- De la Fuente'den EURO 2024 şampiyonluğu açıklaması!
- Messi'nin gözyaşları finale damga vurdu!
- Gareth Southgate: 'Hata yapmamızın nedeni...'
- EURO 2024'te gol krallığını 6 isim paylaştı!
- Copa America'da şampiyon Arjantin!
- EURO 2024'te şampiyon İspanya!
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye ve şirket yetkilileri gözaltında
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- 'Kimseyi gönderecek değiliz'
- Trump'a suikast yapan kişi hakkında bilinenler
- Yarın bayram...
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
- Zanlı gözaltında
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- AFAD duyurdu: Giresun'da deprem!