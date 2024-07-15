Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Semih Kılıçsoy'un yeteneğinden çok etkilendiği ve hiçbir şekilde satılmasını istemediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:30
Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy kararı
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşandı.

EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma katılan genç futbolcu, yeteneğiyle Giovanni van Bronckhorst'u büyüledi.

Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı çalıştırıcı, Semih'in her ne şartta olursa olsun takımda tutulmasını istiyor.

Bronckhorst'un Semih için yönetimin biçtiği 30 milyon Euro bonservisin verilmesi durumunda dahi satılmamasını istediği ifade edildi.

Haberde Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Semih bu kulübün geleceği ve oyun planımda önemli bir yeri var. 30 milyon Euro da verseler satmayın" dediği iddia edildi.

Semih Kılıçsoy geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


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