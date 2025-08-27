Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 16:39:00
Litvanya EuroBasket 2025'e galibiyet ile başladı!

Litvanya, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) açılış maçında karşılaştığı Britanya'yı 94-70 mağlup etti.

Jonas Valanciunas ve Azuolas Tubelis'in etkili performansıyla Litvanya turnuvaya galibiyetle başladı.

24 SAYILIK FARK

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.

Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

