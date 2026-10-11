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Liverpool 10 kişi kaldı... Dev maçta kazanan Manchester City!

Liverpool 10 kişi kaldı... Dev maçta kazanan Manchester City!

11.10.2026 20:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Liverpool 10 kişi kaldı... Dev maçta kazanan Manchester City!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırladı.

Manchester City, Anfield'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Liverpool ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 ile gitti.

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LIVERPOOL 10 KİŞİ KALDI

Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Norveçli golcü, bu sezon ligde 6 maçta 6 gole ulaştı.

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ÜÇ FARKLI GALİBİYET

Konuk ekip Manchester City, 1-0'ın ardından hız kesmedi. Enzo Maresca'nın ekibi, 68. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle Liverpool deplasmanında durumu 2-0 yaptı.

Manchester City, 78. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 maçta 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Manchester City, ligin gelecek haftasında sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına konuk olacak.

İlgili Konular: #premier lig #liverpool #Manchester City

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