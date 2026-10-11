Liverpool 10 kişi kaldı... Dev maçta kazanan Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Liverpool, sahasında Manchester City'yi ağırladı.
Manchester City, Anfield'daki maçı 3-0'lık skorla kazandı.
Liverpool ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol çıkmadı ve takımlar soyunma odalarına 0-0 ile gitti.
LIVERPOOL 10 KİŞİ KALDI
Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, 62. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Norveçli golcü, bu sezon ligde 6 maçta 6 gole ulaştı.
ÜÇ FARKLI GALİBİYET
Konuk ekip Manchester City, 1-0'ın ardından hız kesmedi. Enzo Maresca'nın ekibi, 68. dakikada Jeremy Doku'nun golüyle Liverpool deplasmanında durumu 2-0 yaptı.
Manchester City, 78. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 maçta 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.
Manchester City, ligin gelecek haftasında sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına konuk olacak.