Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lionel Messi 10 ismi işaret etti... İşte listedeki tek Türk futbolcu!

Lionel Messi 10 ismi işaret etti... İşte listedeki tek Türk futbolcu!

11.10.2026 20:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lionel Messi 10 ismi işaret etti... İşte listedeki tek Türk futbolcu!

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, potansiyeli yüksek isimleri kaleme aldığı bir listede milli oyuncu Can Uzun'a da yer verdi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, geleceğin futbol yıldızları arasında gösterdiği isimleri açıkladı.

Bir spor markası için hazırlanan 10 kişilik listede, A Milli Futbol Takımı forması giyen Can Uzun da yer aldı.

Image

MESSI'NİN LİSTESİNDEKİ TEK TÜRK CAN UZUN

39 yaşındaki Messi'nin belirlediği listede Can Uzun, Türkiye'yi temsil eden tek futbolcu oldu. Genç oyuncu, uluslararası futbolun gelecekte öne çıkması beklenen isimleri arasında gösterildi.

Messi'nin listesinde Can Uzun'un yanı sıra Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waksman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda ve Zavier Gozo yer aldı.

İlgili Konular: #Arjantin #lionel messi #Can Uzun

İlgili Haberler

Safiye Temizdemir'den Yunanistan'da altın madalya!
Safiye Temizdemir'den Yunanistan'da altın madalya! Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Beşiktaş'ta sakatlık: Vaclav Cerny oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'ta sakatlık: Vaclav Cerny oyuna devam edemedi! Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, Çek futbolcu Vaclav Cerny sakatlandı.
Burak Yılmaz, Çorum FK'de galibiyetle başladı!
Burak Yılmaz, Çorum FK'de galibiyetle başladı! Çorum FK, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.