Liverpool - Arsenal maçında dirsek attığı iddiasıyla hakeme soruşturma açıldı
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanan Liverpool - Arsenal karşılaşmasında İskoç futbolcu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'e soruşturma açıldı.
İngiltere Premier Lig'de, dün lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı maçta yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.
Constantine Hatzidakis
SORUŞTURMA AÇILDI
İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu, maçın yardımcı hakemi Hatzidakis'in, Robertson'a dirsek attığı iddiasını incelemeye aldı.
Andy Robertson
Hakemin, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı ifade edildi.
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