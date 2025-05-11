Liverpool - Arsenal maçında kazanan çıkmadı!
Şampiyon Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasına ağırladığı Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maç 2-2 sona erdi.
Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo ve 21. dakikada Luis Diaz ile 2-0'ı buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
ARSENAL 10 KİŞİ KALDI
Arsenal'de ikinci golü atan Merino, 79'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool, bu sonuçla 83 puana yükseldi. Arsenal da puanını 68 yaptı.
Ligin gelecek haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Arsenal #liverpool #İngiltere Premier Lig
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