Liverpool'da şampiyonluğun ardından veda: Resmen açıklandı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da ayrılık açıklandı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Mohamed Salah ve Virgil Van Dijk'ın kontratlarını uzatan Merseyside ekibi, Trent Alexander-Arnold'a veda etti.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada İngiliz sağ bekin sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağı belirtildi.
Trent yaptığı açıklamada, "Artık bir oyuncu ve bir insan olarak yeni bir değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Ve bence bunu yapmam için doğru zaman şimdi" ifadelerini kullandı.
Liverpool'un altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, İngiliz ekibinde yarıştığı her turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. 26 yaşındaki sağ bekin Real Madrid'e imza atması bekleniyor.
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