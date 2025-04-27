Mohamed Salah tarihe geçti: Liverpool, Premier Lig'de şampiyon oldu!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçta kazanan 5-1'lik skorla Liverpool oldu.
Tottenham, 12. dakikada Dominic Solanke ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ise adeta Liverpool fırtınası başladı. Liverpool, 16. dakikada Luis Diaz ile 1-1'lik eşitliği buldu. Ev sahibi ekip Liverpool, 24. dakikada Alexis Mac Allister ile 2-1 öne geçti. Liverpool, 34. dakikada Cody Gakpo ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Liverpool'da 63. dakikada sahne alan Mohamed Salah, maçın skorunu 4-1'e getirdi. Ev sahibi Liverpool, 69. dakikada Destiny Udogie'nin kendi kalesine attığı golle maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SALAH TARİHE GEÇTİ
Muhammed Salah, Tottenham maçıyla attığı golle birlikte Premier Lig'de tarihe geçti. Premier Lig'de 185 gole ulaşan Mısırlı yıldız, lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu oldu.
ŞAMPİYON LIVERPOOL
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 82 puana ulaştı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool, ligde 2020'den sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da İngiltere'deki ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa uzandı. Liverpool, toplamda ise ligde 20. kez mutlu sona ulaştı.
Ligde şampiyonluğa ulaşan Liverpool, gelecek hafta Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liverpool yenilgisiyle ligde 37 puanda kalan Tottenham, gelecek hafta West Ham United deplasmanına gidecek.
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