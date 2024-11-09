Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:18
Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - ASTON VİLLA  MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak. 

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