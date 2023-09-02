Liverpool, Bayern Münih'ten Gravenberch'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya'nın Bayern Münih takımından Hollandalı futbolcu Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:21
Liverpool, Bayern Münih'ten Gravenberch'i kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Liverpool Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Ajax altyapısında yetişen Gravenberch, geçen sezon Bayern Münih'e imza atmıştı. Münih ekibinde 34 maçta forma giyen genç oyuncu, bir gol kaydetti.


Player Alanı
liverpool ryan gravenberch transfer

İlgili Haberler

Liverpool, 10 kişi kaldığı maçta Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

Liverpool, 10 kişi kaldığı maçta Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti
Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Liverpool'dan Salah açıklaması

Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Liverpool'dan Salah açıklaması
Liverpool 10 kişi kazanmasını bildi!

Liverpool 10 kişi kazanmasını bildi!

En Çok Okunan Haberler