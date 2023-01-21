Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiliz hoca Graham Potter'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.
LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligdeki son maçında Brighton deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!
- Hapishaneden yazdı
- Skandalda yeni gelişme
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber
- Güncel benzin ve motorin fiyatları
- Rektör Tunçsiper'in Atatürk korkusu
- Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki
- 'Altılı masa adayını çeksin'