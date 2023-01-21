Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:03

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:03

Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiliz hoca Graham Potter'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligdeki son maçında Brighton deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Chelsea ise kendi sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etmişti.