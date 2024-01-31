Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:15'te başlayacak.
LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 1-0 mağlup etmişti.
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