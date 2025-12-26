Liverpool'dan Diogo Jota için anlamlı hareket

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 17:50:00
AA
Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları, İngiltere Premier Lig'de yarın oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçının maskotları arasında yer alacak.

Jota'nın formalarını giydiği Liverpool ve Wolverhampton takımları temmuz ayındaki trafik kazasından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek.

Liverpool Kulübü, Anfield Road Stadı'ndaki mücadeleye Jota'nın ailesini özel olarak davet ederken, Portekizli futbolcunun iki çocuğu Dinis ve Duarte, maç öncesinde oyuncularla birlikte sahaya çıkacak.

Jota'nın ailesi, Liverpool'un ağustos ayında Bournemouth ile oynadığı sezonun açılış maçına davet edilmiş ve saygı duruşunun ardından tribünde "DJ 20" ve "AS 30" yazan koreografiler oluşturulmuştu. Dünyaca ünlü Kop tribününde de "Rute, Dinis, Duarte, Mafalda. Anfield her zaman sizin eviniz olacak" yazılı pankart açılmıştı.

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, temmuz ayında İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile yaşamını yitirmişti.

Jota'nın anısına 20 numaralı formayı emekliye ayıran Liverpool, Anfield Road'da bir anıt heykel dikilmesinin planlandığını açıklamıştı.

