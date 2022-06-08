Liverpool Darwin Nunez için gözünü kararttı: 100 milyon euro

08 Haziran 2022 Çarşamba, 20:27

Liverpool, takımdan ayrılması muhtemel Sadio Mane'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Liverpool'un, Benfica'da geride kalan sezonda attığı gollerle dikkat çeken Darwin Nunez için yaklaşık 100 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Öte yandan Manchester United'ın da Uruguaylı santrfor için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Geride kalan sezonda Benfica'da 41 maçta sahaya çıkan Darwin Nunez, 34 gol atıp, 4 asist yaptı.

Liverpool, Nunez transferini 100 milyon euro'ya bitirmesi durumunda kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek. İngiliz ekibinin şu an en pahalı transferi ise 2017/2018 sezonunda Southampton'dan 85 milyon euro karşılığında kadroya katılan Virgil van Dijk.