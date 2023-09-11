Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Almanya kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Hansi Flick ile yolları ayıran Almanya Milli Futbol Takımı'nda görev almayı düşünmediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 21:43
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Almanya kararı!
Abone Ol google-news

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, Almanya Milli Futbol Takımı'nın başına geçmeyi düşünmediği ileri sürüldü.

İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre; Hansi Flick ile yolların ayrılmasının ardından milli takımla adı geçen isimlerden biri olan deneyimli teknik direktör, şu anda Almanya'dan gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Alman teknik direktörün, Liverpool ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesine saygı duyduğu ve bu nedenle şu an için milli takımı düşünmediği ifade edildi.


Player Alanı
jurgen klopp Almanya Hansi Flick liverpool İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Almanya'da şok karar... Hansi Flick dönemi sona erdi!

Almanya'da şok karar... Hansi Flick dönemi sona erdi!
Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın

Son Dakika: FIBA Dünya Kupası'nda zafer Almanya'nın
Japonya hazırlık maçında Almanya'yı farklı mağlup etti

Japonya hazırlık maçında Almanya'yı farklı mağlup etti

En Çok Okunan Haberler