Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Almanya kararı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 21:43

Güncelleme: 11.09.2023 - 21:43

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un, Almanya Milli Futbol Takımı'nın başına geçmeyi düşünmediği ileri sürüldü.

İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre; Hansi Flick ile yolların ayrılmasının ardından milli takımla adı geçen isimlerden biri olan deneyimli teknik direktör, şu anda Almanya'dan gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Alman teknik direktörün, Liverpool ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesine saygı duyduğu ve bu nedenle şu an için milli takımı düşünmediği ifade edildi.