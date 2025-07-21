Liverpool dev transferi sonlandırıyor!

İngiltere Premier League'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızılar, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un genç forveti Hugo Ekitike'yi kadrosuna katmak üzere önemli adımlar attı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Ekitike için Frankfurt'a tam 80 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslardan oluşan dev bir teklif sundu.

Fransız forvetin toplam bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 90 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtilirken, kulüpler arasında bonus maddelerinin içeriği konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

23 yaşındaki golcünün de Premier League'de oynamaya sıcak baktığı ve Newcastle United'dan gelen teklife rağmen tercihini Liverpool'dan yana kullandığı ileri sürüldü. Alman takımının da konuşulan bu rekor rakamlara olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Hugo Ekitike, geçen sezon Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.